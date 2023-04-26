Шарникова Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти24.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Николаев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Николаев
Рождение ребёнка
06.09.1891
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.10.1917