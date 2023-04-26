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Шарникова Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

24.10.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Николаев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.10.1917
Жуково, Осташковский, Тверская область