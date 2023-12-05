Осадчий Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осадчий Сергей
Мать: Петрова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчая Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчий Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Осадчая Светлана Николаевна
Смерть
Неизвестно