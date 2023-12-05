Осадчий Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчий Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осадчий Сергей

Мать: Петрова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчая Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Осадчая Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно
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