Акбердина (Акбердина) Фатхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбердина (Акбердина) Фатхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Исхакова Хафиза

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Рождение ребёнка
1845

Сын: Исхаков Исмагил

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Исхакова Мавзюда

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Рождение ребёнка
1848

Сын: Исхаков Миннисафа

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Рождение ребёнка
08.07.1852

Сын: Исхаков Миннибадутдин

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исхакова Фархия

Отец ребёнка: Мекдяков Исхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекдяков Исхак

Смерть
Неизвестно