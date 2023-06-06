Акбердина (Акбердина) Фатхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Исхакова Хафиза
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исхаков Исмагил
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Исхакова Мавзюда
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Рождение ребёнка
1848
Сын: Исхаков Миннисафа
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Рождение ребёнка
08.07.1852
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исхакова Фархия
Отец ребёнка: Мекдяков Исхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мекдяков Исхак
Смерть
Неизвестно