Барамикова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барамикова Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Барамиков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Боромиков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Барамиков Пантилеймон Яковлевич

Отец ребёнка: Боромиков Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боромиков Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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