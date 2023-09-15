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Джелали Митрофан Константинович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1870

Дата смерти

02.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Джелали Константин Феофанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.06.1899

Сын: Джелали Георгий Митрофанович

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Бракосочетание
1899

Жена: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Панаиотова Любовь Митрофановна

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Хара Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Джелали Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Супенко Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Полупанова Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна

Смерть
02.07.1915
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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