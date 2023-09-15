Джелали Митрофан Константинович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти02.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Джелали Константин Феофанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.06.1899
Сын: Джелали Георгий Митрофанович
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Панаиотова Любовь Митрофановна
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Хара Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Джелали Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Супенко Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Полупанова Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Джелали Ксения Харлампиевна
Смерть
02.07.1915
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область