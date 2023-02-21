Бабинцев Иван (Иоаким)
Место рожденияд. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бабинцев Артемий
Мать: Бабинцева Малания
д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бабинцев Виктор
Мать ребёнка: Бабинцева Александра Филиповна
Рождение ребёнка
22.12.1947
Дочь: Гаспарян Клавдия
Мать ребёнка: Бабинцева Александра Филиповна
Смерть
Неизвестно