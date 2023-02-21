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Бабинцев Иван (Иоаким)

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Место рождения

д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бабинцев Артемий

Мать: Бабинцева Малания

д. Маменяк, Нолинского района, Вятской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бабинцев Виктор

Мать ребёнка: Бабинцева Александра Филиповна

Рождение ребёнка
22.12.1947

Дочь: Гаспарян Клавдия

Мать ребёнка: Бабинцева Александра Филиповна

Смерть
Неизвестно
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