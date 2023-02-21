Ракканен (Матикайнен) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мулло Сара Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Вирранен Катрин Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
20.02.1788
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич
Скворицы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно