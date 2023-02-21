Ракканен (Матикайнен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракканен (Матикайнен) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Матикайнен Петр Павлович

Мать: Матикайнен Катарина Ристовна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Мулло Сара Ивановна

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ракканен Матвей Иванович

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Вирранен Катрин Ивановна

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
20.02.1788

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ракканен Иван Матвеевич

Скворицы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракканен Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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