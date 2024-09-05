Кокоулина Евдокия Ивольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокоулина Евдокия Ивольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1894 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокоулин Петр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокоулин Петр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокоулин Петр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокоулин Петр Абрамович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кокоулин Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно

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