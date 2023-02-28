Тенихин Яков Владимирович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
30.10.1934
Рождение ребёнка
07.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1941