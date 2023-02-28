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Тенихин Яков Владимирович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Тенихин Владимир Семёнович

Мать: Тенихина Марфа Тарасовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1934

Жена: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Рождение ребёнка
1941

Сын: Тенихин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Тенихина Елизавета Тимофеевна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.08.1941
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