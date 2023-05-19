Unknown — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиUnknown

Unknown

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Федосеев

Отец ребёнка: Федосей

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Спиридон Федосеев

Отец ребёнка: Федосей

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Яков Федосеев

Отец ребёнка: Федосей

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосей