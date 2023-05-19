Unknown
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Федосеев
Отец ребёнка: Федосей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Спиридон Федосеев
Отец ребёнка: Федосей
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Федосеев
Отец ребёнка: Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосей