Панютин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панютина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Панютина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панютин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Панютина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панютина Татьяна

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