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Выходцев Николай Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Павел Иванов

Мать: Выходцева Неонила Стефанова (Ефимова?)

Бракосочетание
Между ?.10.1889 и ?.10.1893

Жена: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

воспр. Яков Филипов Петухов, каз. дочь, дев. Елена Ефимова Каргапольцева.
Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Ульяна Николанвна

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Арсентий Николаевич

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукия Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова

Смерть
Около 1932
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