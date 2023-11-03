Выходцев Николай Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Между ?.10.1889 и ?.10.1893
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
воспр. Яков Филипов Петухов, каз. дочь, дев. Елена Ефимова Каргапольцева.
Рождение ребёнка
31.03.1897
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Ульяна Николанвна
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Арсентий Николаевич
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукия Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Евлампия Ефимова
Смерть
Около 1932