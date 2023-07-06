Андреева Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Ефим

Мать: Наталья Протасовна

Рождение ребёнка
29.05.1968

Дочь: Ходакова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1968

Дочь: Ходакова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Анатолий Федорович

Смерть
Неизвестно
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