Андреева Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Ефим
Мать: Наталья Протасовна
Рождение ребёнка
29.05.1968
Дочь: Ходакова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1968
Дочь: Ходакова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Ходаков Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно