Гусев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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