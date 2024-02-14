Насибуллин Сигнатул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Сигнатул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насибулин Тауфик

Мать ребёнка: Насибулина (Хамитова) Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насибулина (Хамитова) Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Насибулина) Дания

Мать ребёнка: Насибулина (Хамитова) Газиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насибулина (Хамитова) Газиза

Смерть
Неизвестно

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