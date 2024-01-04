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Тарас Иванович

Место рождения

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Кирьянович

Мать: Наталья

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1840

Сын: Иван Тарасович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Тарасовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Тарасовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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