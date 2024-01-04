Тарас Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Кирьянович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
06.09.1840
Сын: Иван Тарасович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Тарасовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Тарасовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно