Приходько Моисей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приходько Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1919
Дочь: Квитка Александра Моисеевна
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Петровское, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Маруся Моисеевна
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Наташа Моисеевна
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно