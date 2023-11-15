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Приходько Моисей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приходько Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1919

Дочь: Квитка Александра Моисеевна

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Петровское, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Маруся Моисеевна

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Наташа Моисеевна

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Клим Моисеевич

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Приходько Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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