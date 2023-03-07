Шалыгина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Шалыгин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Шалыгин Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно