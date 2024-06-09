Решетова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961
Рождение ребёнка
24.10.1983
Сын: Яцутко Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Яцутко Алексей Модестович
Рождение ребёнка
18.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яцутко Алексей Модестович
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область