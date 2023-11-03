Андреева Возм. Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти28.03.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Андреев Яков Андреев
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андреев Уар Андреев
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Анисья Андреева
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Иван Андреев
Отец ребёнка: Андреев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Андрей
Смерть
28.03.1871
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет от старости