Андреева Возм. Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Возм. Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

28.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Андреев Яков Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андреев Уар Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Анисья Андреева

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Андрей

Смерть
28.03.1871
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет от старости
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