Алеексеенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1953
Дочь: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1957
Сын: Алексеенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна