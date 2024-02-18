Алеексеенко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алеексеенко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
21.10.1953

Дочь: Шовкошитная (Алексеенко) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1957

Сын: Алексеенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Алексеенко (Муха) Мария Григорьевна

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