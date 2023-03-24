Копылов Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1949
Дочь: Маленникова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
10.10.1951
Сын: Копылов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
06.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана