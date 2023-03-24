Копылов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1949

Дочь: Маленникова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
10.10.1951

Сын: Копылов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
06.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Валентина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана