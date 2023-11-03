Карташева (Галкина) Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1787
Отец: Галкин Назар Васильев
Мать: Галкина Мария Семенова
Бракосочетание
02.02.1813
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Выходцева Ульяна Лукьянова
Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Домна Лукионова
Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров
Смерть
Неизвестно