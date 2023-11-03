Карташева (Галкина) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Галкина) Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1787

Отец: Галкин Назар Васильев

Мать: Галкина Мария Семенова

Бракосочетание
02.02.1813

Муж: Карташев Лукиян Петров

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Выходцева Ульяна Лукьянова

Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Стефан Лукьянов

Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Домна Лукионова

Отец ребёнка: Карташев Лукиян Петров

Смерть
Неизвестно
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