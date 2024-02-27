Сагитова Салеха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салихов Сагит
Бракосочетание
05.11.1843
Рождение ребёнка
1852
Сын: Вейсов Бядреддин
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис
Рождение ребёнка
02.01.1859
Сын: Вейсов Асхабжамал
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис
Рождение ребёнка
25.03.1862
Сын: Вейсов Имамеддин
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис
Смерть
Неизвестно