Сагитова Салеха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Салеха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихов Сагит

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1843

Муж: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Вейсов Бядреддин

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1859

Сын: Вейсов Асхабжамал

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1862

Сын: Вейсов Имамеддин

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Ваискарнай Веис

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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