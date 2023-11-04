Ноздрачева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрачева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ноздрачев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ноздрачев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ноздрачев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ноздрачев Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ноздрачев Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно
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