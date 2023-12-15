Горюнова Фекла Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
26.02.1887
Сын: Горюнов Василий Онисимович
Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горюнова Пелагея Онисимовна
Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Горюнова Клавдия Онисимовна
Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно