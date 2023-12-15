Горюнова Фекла Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Фекла Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1887

Сын: Горюнов Василий Онисимович

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горюнова Пелагея Онисимовна

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Горюнова Клавдия Онисимовна

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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