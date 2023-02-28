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Захар Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Архип Захаров

Мать ребёнка: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Захарова

Мать ребёнка: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хлынков Пётр Захаров

Мать ребёнка: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хлынков Ефим Захаров

Мать ребёнка: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Захаров

Мать ребёнка: Марья Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
22
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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