Захар Петров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Архип Захаров
Мать ребёнка: Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Захарова
Мать ребёнка: Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хлынков Пётр Захаров
Мать ребёнка: Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хлынков Ефим Захаров
Мать ребёнка: Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Захаров
Мать ребёнка: Марья Семёнова
Место жительства
1858
22
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семёнова
Смерть
Неизвестно