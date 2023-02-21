Кулиш Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: Кулиш Дмитрий Андреевич
Мать: Кулиш Мария Емельяновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Крещение
20.12.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно