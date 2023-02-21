Кулиш Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулиш Клавдия Дмитриевна

Кулиш Клавдия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: Кулиш Дмитрий Андреевич

Мать: Кулиш Мария Емельяновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Крещение
20.12.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close