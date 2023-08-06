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Алексндр
Алексндр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Мужской
Отец
Шиловец Григорий Тимофеевич
Мать
Шиловец Анна Лукинична
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Шиловец Григорий Тимофеевич
Мать:
Шиловец Анна Лукинична
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