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Тугушев Муся Исхакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

27.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тугушев Исхак

Мать: Тугушева Алимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Тугушев Абдурашид Мусинович

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Рождение ребёнка
07.04.1947

Дочь: Суликаева Феридэ Мусиновна

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Рождение ребёнка
27.06.1953

Сын: Тугушев Ряшит Мусинович

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Рождение ребёнка
22.06.1955

Сын: Тугушев Рифат Мисинович

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Рождение ребёнка
14.01.1958

Дочь: Баранчаева Саря Мусиновна

Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна

Смерть
27.05.1993
Яковлевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

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