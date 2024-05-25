Тугушев Муся Исхакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти27.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Тугушев Исхак
Мать: Тугушева Алимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Тугушев Абдурашид Мусинович
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Рождение ребёнка
07.04.1947
Дочь: Суликаева Феридэ Мусиновна
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Рождение ребёнка
27.06.1953
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Рождение ребёнка
22.06.1955
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Рождение ребёнка
14.01.1958
Дочь: Баранчаева Саря Мусиновна
Мать ребёнка: Тугушева Сажидэ Хусяиновна
Смерть
27.05.1993
Яковлевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область