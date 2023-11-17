Воинов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1967

Сын: Воинов Василий Викторович

Мать ребёнка: Воинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Воинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Воинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Воинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Воинова Мария

Смерть
Неизвестно
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