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Григорий Архипович

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Место рождения

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1725 г.р.

Дети

Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1784 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: Архип Фёдоров

Мать: Анна Матфеева

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Улита Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Захарова

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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