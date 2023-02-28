Григорий Архипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749
Отец: Архип Фёдоров
Мать: Анна Матфеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Захарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Улита Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Захарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Захарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Захарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Сын: Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Захарова
Смерть
Неизвестно