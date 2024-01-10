Сайфутдинов Мазит Асафович
Место рожденияд.Бахчалы, Кармаскалинский район
Дата рождения1928
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бахчалы, Кармаскалинский район
Рождение ребёнка
20.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рафикова Зайтуна Закиевна
д.Бахчалы, Кармаскалинский район, БАССР
Смерть
1974
Причина смерти: Болезнь