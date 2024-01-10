Сайфутдинов Мазит Асафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Мазит Асафович

Место рождения

д.Бахчалы, Кармаскалинский район

Дата рождения

1928

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бахчалы, Кармаскалинский район
Рождение ребёнка
20.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рафикова Зайтуна Закиевна

д.Бахчалы, Кармаскалинский район, БАССР
Смерть
1974
Причина смерти: Болезнь
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