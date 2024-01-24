Фролов Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фролова Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Аристина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Фролов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Аристина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристина Кондратьевна