Фролов Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Фролова Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Аристина Кондратьевна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Фролов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Аристина Кондратьевна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристина Кондратьевна

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