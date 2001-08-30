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Мрочко Роман Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2001

Отец: не указан

Мать: Мрочко Светлана Валерьевна