Индерейкина Хрестинья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Индерейкина Вера Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1932
Дочь: Индерейкина Мария Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.1937
Дочь: Чагина Анна Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.12.1979