Индерейкина Хрестинья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индерейкина Хрестинья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Индерейкина Вера Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1932

Дочь: Индерейкина Мария Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.10.1937

Дочь: Чагина Анна Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.12.1979