Живаева (Теменкова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1951
Дата смерти25.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Живаев Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.2023
Причина смерти: Пневмония