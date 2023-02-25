Живаева (Теменкова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева (Теменкова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1951

Дата смерти

25.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Живаев Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живаев Виктор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
25.02.2023
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Пневмония
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