Васильевых Лука Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевых Лука Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Васильевых Герасим Ефимов

Мать: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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