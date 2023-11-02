Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Васильевых Лука Герасимов
Васильевых Лука Герасимов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Васильевых Герасим Ефимов
1784 г.р.
Мать
Авдотья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Васильевых Герасим Ефимов
Мать:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия