Лаврухин Семен Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврухин Маркел Лаврентьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.10.1884
Дочь: Автономова Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.10.1884
Сын: Лаврухин Андрей Семенович
Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна
близнецы
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.05.1892
Сын: Лаврухин Николай Семенович
Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна
близнецы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1896
Согласно записи в духовной книге 1897 года - уже мертв