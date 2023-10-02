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Лаврухин Семен Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврухин Маркел Лаврентьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.10.1884

Дочь: Автономова Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Лаврухин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

близнецы
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Лаврухин Николай Семенович

Мать ребёнка: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

близнецы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

Смерть
Около 1896
Согласно записи в духовной книге 1897 года - уже мертв
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