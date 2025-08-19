Россеин / Rossein Максим / Maxim 25.10.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Россеин / Rossein Максим / Maxim

Автор
МР
Россеин М.

мужской, родился 25.10.1973

Отец
Россеин, Rossein Сергей Sergey25.01.1947 г.р.
Мать
Россеина (Кашликова) Наталья Семёновна31.03.1946 г.р.
Дети
(Россеина) Анастасия Максимовна18.05.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973

Отец: Россеин, Rossein Сергей Sergey

Мать: Россеина (Кашликова) Наталья Семёновна

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
K.Ladygos 5-89

Current address:1

Образование
1990
Калининград, город Калининград, Калининградская область

Secondary School 23 (Liceum)

Рождение ребёнка
18.05.2007

Дочь: (Россеина) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Россеина (Будник) Наталья Васильевна

Калининград

Развод
2011

Жена: Россеина (Будник) Наталья Васильевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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