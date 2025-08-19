Россеин / Rossein Максим / Maxim
мужской, родился 25.10.1973
ОтецРоссеин, Rossein Сергей Sergey25.01.1947 г.р.
МатьРоссеина (Кашликова) Наталья Семёновна31.03.1946 г.р.
Дети
(Россеина) Анастасия Максимовна18.05.2007 г.р.
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1973
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
K.Ladygos 5-89
Образование
1990
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.05.2007
Дочь: (Россеина) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Россеина (Будник) Наталья Васильевна
Калининград
Развод
2011
Калининград, город Калининград, Калининградская область