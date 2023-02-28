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Теплов Еким Лаврентьевич

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Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Теплов Лаврентий Ефремович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Теплов Ананий Екимович

Мать ребёнка: не указана

Первые Ключики, Осинский уезд, Пермская губерния
1719-й год. 1-я ревизия Кунгурского уезда РГАДА 350-2-1625 Кунгурского уезду села Покровского Ясылу. (л.830)Деревни Ключика.
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Теплов Лука Екимович

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Теплова Федора Екимовна

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Агафья Ефремовна

Смерть
1799 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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