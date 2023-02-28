Теплов Еким Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1799 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1727
Отец: Теплов Лаврентий Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749 ст.
Мать ребёнка: не указана
Первые Ключики, Осинский уезд, Пермская губерния
1719-й год. 1-я ревизия Кунгурского уезда РГАДА 350-2-1625 Кунгурского уезду села Покровского Ясылу. (л.830)Деревни Ключика.
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Теплов Лука Екимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Теплова Федора Екимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплова Агафья Ефремовна
Смерть
1799 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан