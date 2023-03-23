Маллер (Сергеева) Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Юрий Евгеньевич
Бракосочетание
20.11.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маллер Эрика Александровна
Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маллер Сабина Александровна
Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маллер Марк Александрович
Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич