Маллер (Сергеева) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллер (Сергеева) Марина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Юрий Евгеньевич

Мать: Сергеева Гульнур Наилевна

Бракосочетание
20.11.2005

Муж: Маллер Александр Анатольевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маллер Эрика Александровна

Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маллер Сабина Александровна

Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маллер Марк Александрович

Отец ребёнка: Маллер Александр Анатольевич