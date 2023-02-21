Курочкин Алексей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Курочкин Моисей Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь