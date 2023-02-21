Курочкин Алексей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Алексей Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Тихон Яковлевич

Мать: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Курочкин Моисей Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Курочкин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Матрона Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
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