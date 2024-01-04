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Яков Филлипович

Место рождения

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1894 г.р.
1896 г.р.
Вычислено 1906 г.р.
Вычислено 1908 г.р.
Вычислено 1911 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Филипп

Мать: не указана

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Якову на тот момент было 45 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Варвара на тот момент было 17 лет.
Рождение ребёнка
04.03.1896

Дочь: Селедкина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 15 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Сын: Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Петру на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Анне на тот момент было 2 года.
Смерть
Неизвестно
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