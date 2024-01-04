Яков Филлипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: Филипп
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Якову на тот момент было 45 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Варвара на тот момент было 17 лет.
Рождение ребёнка
04.03.1896
Дочь: Селедкина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Евдокии на тот момент было 15 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 7 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Сын: Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Петру на тот момент было 5 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Надежда Спиридоновна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Анне на тот момент было 2 года.
Смерть
Неизвестно