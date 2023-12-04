Принев Павел Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1901
Дата смерти03.06.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Принёв Алексей-Лёня Павлович
Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1927
Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1928
Дочь: Хижняк-Серкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна
Хорольский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принева Мария Павловна
Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна
Смерть
03.06.1929