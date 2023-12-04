Принев Павел Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принев Павел Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1901

Дата смерти

03.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901

Отец: Прынев Елисей Игнатов

Мать: Прынева Мотрена-Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Принёв Алексей-Лёня Павлович

Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Принёв Николай Павлович

Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1928

Дочь: Хижняк-Серкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна

Хорольский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Принева Мария Павловна

Мать ребёнка: Нижевясова-Принева Харитина Петровна

Смерть
03.06.1929
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