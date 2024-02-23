Арсентьева Агафья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева Агафья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1935

Сын: Арсентьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Арсентьев Андрей

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Арсентьев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Арсентьев Андрей

Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Арсентьев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Арсентьев Андрей

Смерть
Неизвестно
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