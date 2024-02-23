Арсентьева Агафья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1935
Сын: Арсентьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Арсентьев Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Арсентьев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Арсентьев Андрей
Рождение ребёнка
07.01.1952
Сын: Арсентьев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Арсентьев Андрей
Смерть
Неизвестно