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Мокрушина (Торохова) Александра Гавриловна

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Место рождения

Русский Тыловай, Увинский район

Дата рождения

27.04.1924

Дата смерти

20.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924

Отец: Торохов Гавриил Яковлевич

Мать: Торохова Фекла Назаровна

Русский Тыловай, Увинский район
Рождение ребёнка
19.11.1958

Сын: Мокрушин Михаил Агафонович

Отец ребёнка: Мокрушин Агафон Трефилович

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.01.1972

Муж: Мокрушин Агафон Трефилович

Официальный брак. До этого жили вместе примерно с 1954 года.
Смерть
20.04.1990
Сырдяны, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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