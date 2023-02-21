Мокрушина (Торохова) Александра Гавриловна
Место рожденияРусский Тыловай, Увинский район
Дата рождения27.04.1924
Дата смерти20.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924
Русский Тыловай, Увинский район
Рождение ребёнка
19.11.1958
Сын: Мокрушин Михаил Агафонович
Отец ребёнка: Мокрушин Агафон Трефилович
Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.01.1972
Официальный брак. До этого жили вместе примерно с 1954 года.
Смерть
20.04.1990
Сырдяны, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика