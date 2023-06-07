Щербина (Шокодько) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Григорий Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Смерть
Неизвестно