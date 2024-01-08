Неустроева Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Неустроев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.08.1862

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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