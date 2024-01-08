Неустроева Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Неустроев Матвей Федорович
Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1862
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Неустроев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно