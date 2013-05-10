Мугинов Нургалий Камалтдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугинов Нургалий Камалтдинович

Место рождения

поселок Красный Яр, Черемшанский район, республика Татарстан

Дата рождения

05.12.1931

Дата смерти

10.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1931

Отец: Мугинов ?

Мать: ?

поселок Красный Яр, Черемшанский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Мугинов Нурхамят

Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

поселок Бор, Горьковская область
Рождение ребёнка
02.04.1954

Сын: Мугинов Равиль

Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1962

Сын: Мугинов Рафаел

Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Смерть
10.05.2013
поселок Новые Ляды, Пермский район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
поселок Новые Ляды, Пермский район, Пермский край
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