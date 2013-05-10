Мугинов Нургалий Камалтдинович
Место рожденияпоселок Красный Яр, Черемшанский район, республика Татарстан
Дата рождения05.12.1931
Дата смерти10.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1931
поселок Красный Яр, Черемшанский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Мугинов Нурхамят
Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
поселок Бор, Горьковская область
Рождение ребёнка
02.04.1954
Сын: Мугинов Равиль
Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1962
Сын: Мугинов Рафаел
Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
поселок Верх-Коса, Юрлинский район, Пермский край
Смерть
10.05.2013
поселок Новые Ляды, Пермский район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
поселок Новые Ляды, Пермский район, Пермский край